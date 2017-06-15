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    Путин признался, что не смог прийти к согласию с Обамой по Украине

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    В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент РФ заявил, что постоянно находился в контакте с экс-главой Белого дома Бараком Обамой по ситуации вокруг Украины.
    Президент РФ Путин и президент США Барак Обама. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находился в постоянном контакте с экс-президентом США Бараком Обамой по ситуации вокруг Украины после начала кризиса в 2014 году.

    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Можно сказать, что мы постоянно были в контакте, по телефону", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

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    Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017 года.

    Отвечая на вопрос, удавалось ли им прийти к согласию, Путин ответил "нет", но при этом отметил деловой характер разговоров.

    "У нас разные были оценки… по поводу причин кризиса в Украине и его хода. Диалог носит деловой характер. Диалог заинтересованный, не конфронтационный совсем", — подчеркнул Путин.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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