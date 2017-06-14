Путин отреагировал на слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером из-за Крыма

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сравнившей его с главой Третьего Рейха Адольфом Гитлером, уточнив, что Москва старается воздерживаться от крайних высказываний.

"Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

В марте 2014 года телеканал CNN сообщал, что Клинтон, говоря в контексте Крыма, провела параллель между Путиным и Гитлером. Она утверждала, что слова Путина о необходимости защищать русских напоминают действия Гитлера, который заявлял, что должен защитить людей с немецкими корнями, проживающих в Восточной Европе.

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Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.