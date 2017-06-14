Вторая часть интервью Путина Стоуну: ответ НАТО, Сноуден, Украина

РИА Новости Украина

Вторая серия фильма Стоуна, основанного на интервью с Путиным, была показана на американском телеканале Showtime, пишут РИА Новости.

Ответ НАТО

Говоря о НАТО, Путин заявил, что Россия даст адекватный ответ на действия альянса для сохранения стратегического баланса.

"Для нас здесь две угрозы, для России. Первая — это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах, и вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет. В Восточной Европе, на воде, на море, будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и северных морях, и на Аляске ставят", — сказал президент РФ.

По его словам, Россия сейчас практически окружена ПРО.

"На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле. Она (техника — ред.) может быть где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс — это очень важная вещь", — добавил российский лидер.

Он также отметил, что расширение НАТО и развертывание системы ПРО в Европе вынуждает Россию на это реагировать. Говоря о расширении альянса, российский лидер отметил, что вместо этого можно заключать договоры о безопасности и взаимной помощи, если страны чувствуют себя в опасности.

Путин также подчеркнул, что после того, как развалился СССР, а Иран отказался от ядерных программ, нет смысла развертывать ПРО и расширять альянс.

"Но после этого США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО. И нам все время говорят: вас это не касается… Это против Ирана делалось якобы. Но вот сейчас нет проблемы Ирана, подписан договор с ним. Иран отказался от всяких ядерных программ военных. США с этим согласились, подписали соответствующий документ. А программа развития системы противоракетной обороны с ее элементами в Европе продолжается полным ходом. Против кого? Значит, это же вынуждает нас как-то на это реагировать", — заявил российский лидер.

Сноуден — мужественный человек

Значительная часть опубликованной во вторник беседы была посвящена Сноудену. Путин назвал его "мужественным, если не сказать, немножко бесшабашным" человеком.

Президент отметил, что Сноуден "не собирался сдавать нам какую-то информацию".

"Он призывал к совместной борьбе. И когда выяснилось, что мы к этому пока не готовы, я, наверное, многих разочарую, может быть, вас — я сказал, что это не к нам. У нас и так сложные отношения с США, нам не нужно дополнительных осложнений. Он просто ушел и исчез", — рассказал Путин.

Как сообщил президент РФ, первые контакты со Сноуденом состоялись еще в Китае, куда он бежал из США.

"А потом мне действительно доложили, что господин Сноуден в самолете, который должен приземлиться в Москве, и потом он должен перейти в другой самолет и должен лететь дальше, в Латинскую Америку. Но выяснилось, что страны, куда он собирался лететь, во-первых, его не очень принимают, а второе — эта информация, не от нас, но из других источников, попала сразу в СМИ, и стало ясно, что ему уже просто так не дадут долететь никуда", — сказал Путин.

Таким образом, по словам президента, бывший сотрудник АНБ оказался в Москве в зале для транзитных пассажиров.

"А потом мы дали ему временное убежище", - добавил глава государства.

Он не ответил на вопрос, звонил ли ему тогдашний президент США Барак Обама по поводу Сноудена.

"Я бы не хотел говорить об этом. Это вещь конфиденциального характера", — подчеркнул Путин.

О российских преимуществах и недостатках

Президент признал, что Россия как демократическая и суверенная страна имеет свои преимущества и недостатки.

"Как бы ни старались демонизировать Россию, Россия — демократическая страна. И суверенная. С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большие преимущества", — считает Путин.

По его словам, количество "стран, которые могут пользоваться своим суверенитетом, можно посчитать на руках".

"А многие страны обременены так называемыми союзническими обязательствами. По сути, они сами по собственной инициативе ограничили собственный суверенитет", — подчеркнул российский лидер.

Путин выразил уверенность в том, что демократическое общество в России должно развиваться поэтапно.

"Конечно, невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или Германии. Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно. Вот это и есть нормальный процесс развития", - сказал он.

Касаясь политической системы в РФ, Путин отметил, что свободная регистрация партий создает проблему выбора у избирателей.

"Теперь по поводу многопартийности и возможности зарегистрировать партию… Мы совсем недавно серьезным образом серьезно либерализовали эти возможности. И возможность зарегистрировать свою политическую организацию и партию стала настолько доступной, что у избирателя, я думаю, возникает другая проблема — трудно разобраться в многообразии предложений политических", — отметил президент.

Об Украине

В ходе интервью была затронута и украинская тема.

"Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу. Считает кто-то, что это источник роста могущества России, и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России и Украины", — сказал Путин.

При этом, как отметил российский лидер, и в США, и в европейских странах есть те, кто действовал исходя из иных, чем свобода выбора украинских граждан, соображений.

"Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с точки зрения такого подхода беспроигрышная. Так что, в этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели, сделали это безупречно. Они молодцы", — заявил Путин.

По словам президента, "если посмотреть на проблему пошире, не с точки зрения сиюминутной конфронтации и сплачивания вокруг себя сателлитов на основе какой-то внешней угрозы, а если посмотреть на развитие мирового сообщества… лет на 25 вперед посмотреть, как складывается ситуация в мире, тогда надо было бы поменять философию к международным отношениям".

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Третья и четвертая серии фильма Стоуна будут показаны на телеканале Showtime в среду и в четверг.