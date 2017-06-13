Путин возложил ответственность за расширение НАТО на Горбачева

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин считает ошибкой последнего советского лидера Михаила Горбачева отсутствие на бумаге гарантий нерасширения НАТО на Восток.

"Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

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Как отметил Путин, при решении вопроса об объединении Германии и последующем выводе Советских войск из Восточной Европы официальные лица в США и руководство альянса, в частности генсек НАТО 1988-1994 годов Манфред Вернер, заверяли СССР в том, что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем тогдашняя восточная граница ГДР.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. На прошлой неделе Рада приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".