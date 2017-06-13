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    Россия

    Путин возложил ответственность за расширение НАТО на Горбачева

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    По словам российского президента, руководство альянса, в частности генсек НАТО 1988-1994 годов Манфред Вернер, заверяли СССР в том, что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем тогдашняя восточная граница ГДР.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин считает ошибкой последнего советского лидера Михаила Горбачева отсутствие на бумаге гарантий нерасширения НАТО на Восток.

    Путин: американцы занервничали, когда я заговорил о вступлении РФ в НАТО
    RT / ShowTime
    Путин: американцы занервничали, когда я заговорил о вступлении РФ в НАТО

    "Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

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    Как отметил Путин, при решении вопроса об объединении Германии и последующем выводе Советских войск из Восточной Европы официальные лица в США и руководство альянса, в частности генсек НАТО 1988-1994 годов Манфред Вернер, заверяли СССР в том, что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем тогдашняя восточная граница ГДР.

    Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. На прошлой неделе Рада приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

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