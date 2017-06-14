Путин: США стремятся не допустить сближения Москвы и Киева

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Философия политики США в Украине состоит в том, чтобы не допустить сближения с Москвой, некоторые усматривают в этом угрозу в виде роста могущества РФ, уверен российский президент Владимир Путин.

"Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу. Считает кто-то, что это источник роста могущества России, и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России и Украины", — сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

При этом, как отметил Путин, и в США, и в европейских странах есть те, кто действовал исходя из иных, чем свобода выбора украинских граждан, соображений.

"Но мне кажется, что, действуя исходя именно из этих соображений, а не из соображений свободы выбора украинского народа, действовали многие наши партнеры из США и Европы. Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с точки зрения такого подхода беспроигрышная. Так что, в этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели, сделали это безупречно. Они молодцы", — сказал Путин.

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"Но если посмотреть на проблему пошире, не с точки зрения сиюминутной конфронтации и сплачивания вокруг себя сателлитов на основе какой-то внешней угрозы, а если посмотреть на развитие мирового сообщества, как я уже говорил, лет на 25 вперед посмотреть, как складывается ситуация в мире, тогда надо было бы поменять философию к международным отношениям", — добавил он.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.