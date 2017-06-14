Путин: в РФ нет притеснений лиц нетрадиционной сексуальной ориентации

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Представители нетрадиционной сексуальной ориентации открыто заявляют об этом в России, многие из них добиваются выдающихся результатов в своей профессии и имеют государственные награды, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я хочу вам сказать, что у нас нет никаких ограничений и притеснений… Больше того, очень многие люди открыто заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы с ними поддерживаем отношения. Многие из них добиваются выдающихся результатов в своих видах деятельности. Они получают даже государственные награды, ордена за свои успехи. Никаких ограничений нет", — сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма, показанного на телеканале Showtime.

При этом Путин напомнил о том, что в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

"Есть закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. И, знаете, логика этого закона в том, чтобы дать детям спокойно вырасти, не влияя на их сознание. А когда он вырастет, он может принять любое решение, как ему строить свою жизнь, в том числе личную и сексуальную. И с этого момента, когда он становится взрослым, совершеннолетним, а совершеннолетие по нашему закону наступает с 18 лет, никаких ограничений вообще нет. Ограничений и так нет", — сказал Путин.

Также он обратил внимание на то, что в России обстановка по этому вопросу отличная от стран, где исповедуется ислам.

"У нас все-таки нет такой ситуации, как в некоторых, скажем, исламских странах, где смертная казнь грозит гомосексуалистам. В принципе, у нас достаточно общество либеральное. Нет запрета никакого", — отметил российский лидер.

Путин также рассказал, что, по его мнению, он как глава государства считает долгом поддерживать традиционные семейные ценности.

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"Я как глава государства сегодня считаю своим долгом поддерживать традиционные ценности, семейные. Почему? Потому что однополые браки детей не производят, а нам нужно позаботиться о рождаемости в стране. При этом никто не говорит, что нужно кого-то преследовать", — заявил президент РФ.

Ранее сообщалось, что руководство Чечни требует извинений от "Новой газеты" за статью о геях.