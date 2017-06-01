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    В России по тревоге подняли более 6500 военных

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    К проверке боевой готовности привлечены соединения и воинские части, дислоцируемые в Чечне, Дагестане, Южной Осетии и Краснодарском крае. К практическим действиям привлечены около 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники.
    Офицер вооруженных сил РФ. Архивное фото
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    КИЕВ, 1 июн – РИА Новости Украина, Иван Капустин. Более 6,5 тысячи военнослужащих Южного военного округа подняты по тревоге на юге РФ для проверки боеготовности, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

    "По приказу командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова часть соединений были подняты по тревоге с целью проверки их боевой готовности. К проверке привлечены соединения и воинские части, дислоцируемые в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае. Всего к практическим действиям привлечено более 6,5 тысячи военнослужащих и около 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии", — пояснил Астафьев.

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    По его словам, в ходе проверки личный состав соединений совершает марши комбинированными способами протяженностью свыше 1 тысячи километров на незнакомые полигоны ЮВО. В ходе выдвижения военнослужащие отрабатывают вводные по отражению нападения условного противника, вопросы ориентирования на незнакомой местности и всестороннего обеспечения марша.

    "В дальнейшем на незнакомых полигонах военнослужащим соединений предстоит решать задачи по организации и ведению боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из всех видов штатного вооружения", — уточнил Астафьев.

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    С начала 2017 года комплексные комиссии штаба ЮВО провели более 40 проверок боевой готовности и боеспособности соединений и воинских частей округа. По словам Астафьева, особое внимание при этом уделяется вопросам действий командиров и штабов по вопросам организации управления, взаимодействия и организации системы связи между различными родами войск.

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