НВС Латвии заявили об обнаружении вблизи границы военного самолета РФ

КИЕВ, 22 мая – РИА Новости Украина. Национальные вооруженные силы Латвии заявили об обнаружении вблизи границ военно-транспортного самолета ВКС России Ан-26.

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"Патрульные самолеты идентифицировали над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границы Латвии самолет российских ВКС Ан-26", — говорится в сообщении НВС Латвии в своем официальном профиле в Twitter.

22.05. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritoriālās jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnu An-26. — NBS (@Latvijas_armija) 22 мая 2017 г.

​Напомним, в начале мая НВС Латвии заявили о приближении к госгранице военных кораблей РФ.