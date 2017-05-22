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    НВС Латвии заявили об обнаружении вблизи границы военного самолета РФ

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    В заявлении Национальных вооруженных сил Латвии говорится, что "патрульные самолеты идентифицировали над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границы Латвии самолет российских ВКС Ан-26".
    АН-26. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 мая – РИА Новости Украина. Национальные вооруженные силы Латвии заявили об обнаружении вблизи границ военно-транспортного самолета ВКС России Ан-26.

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    "Патрульные самолеты идентифицировали над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границы Латвии самолет российских ВКС Ан-26", — говорится в сообщении НВС Латвии в своем официальном профиле в Twitter.

    ​Напомним, в начале мая НВС Латвии заявили о приближении к госгранице военных кораблей РФ.

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