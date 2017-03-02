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    Россия

    Россия подняла по тревоге воинские части в Крыму

    (обновлено: )49720
    На маршрутах выдвижения будут отработаны вводные по отражению нападения условного противника и ориентированию в незнакомых районах. К отработке задач привлечены около 3 тысяч военнослужащих и свыше 1 тысячи единиц вооружения.
    Экипаж танка Т-72Б3 в РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина, Иван Капустин. Около 3 тысяч военнослужащих Южного военного округа в Крыму и республиках Северного Кавказа подняты по тревоге для внезапной проверки боеготовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.

    "В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова с целью внезапной проверки боевой готовности был осуществлен подъем по тревоге ряда соединений и воинских частей округа, дислоцируемых в Карачаево-Черкесии, Чеченской Республике, Дагестане и Крыму. К отработке практических задач внезапной проверки привлечено около 3 тысяч военнослужащих и свыше 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А", — пояснили в пресс-службе военного округа.

    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Пресс-служба Минобороны
    Работа военных саперов в зоне АТО

    Поднятые по тревоге соединения и воинские части со штатным вооружением совершают марши на указанные полигоны для выполнения учебно-боевых задач. На маршрутах выдвижения будут отработаны вводные по отражению нападения условного противника и ориентированию в незнакомых районах, а также решению вопросов жизнеобеспечения и контроля технической исправности техники на привалах.

    "На полигонах военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по отработке тактических действий в составе подразделений, проведут учебные стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов, а также штатного вооружения танков и боевых машин. Особое внимание в ходе внезапной проверки уделяется контролю за организацией командирами и штабами всестороннего и качественного управления, взаимодействия и связи между подразделениями", — уточнили в пресс-службе ЮВО.

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    Комплексные комиссии штаба ЮВО в прошедшем году провели более 250 внезапных проверок боеготовности соединений и воинских частей округа.

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