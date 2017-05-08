Латвия заявила о приближении к своей границе военных кораблей РФ

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Три военных корабля РФ приблизились к границам Латвии, сообщают в воскресенье Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии.

"В водах латвийской эксклюзивной экономической зоны в четырех милях от территориальных вод констатированы корветы Liven 551, "Серпухов 603" и "Моршанск 824", — говорится в официальном профиле НВС Латвии в твиттер.

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НВС Латвии регулярно сообщает о приближении российских военных судов, подводных лодок и военной авиации к границам республики.

Напомним, в конце апреля исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. В пресс-службе дирекции береговой охраны сообщили, что турецкие спасатели спасли 78 человек, их состояние удовлетворительное. Как сообщило Минобороны РФ, само судно затонуло.