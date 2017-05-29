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    В российском МИД прокомментировали высылку дипломатов из Эстонии

    (обновлено: )18310
    В Министерстве иностранных дел России назвали высылку дипломатов из Эстонии очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Владимир Титов сообщил, что высылка российских дипломатов из Эстонии не останется без ответа.

    "Мы уже заявление делали о том, что этот провокационный акт эстонских властей не останется без ответа. Ещё раз могу подтвердить, что он не останется без ответа. В отношениях между государствами всегда действует принцип взаимности", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли РФ высылать в ответ эстонских дипломатов.

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    Генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев должны покинуть Эстонию до конца мая.

    Причины такого решения не сообщаются. В Министерстве иностранных дел России назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.

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