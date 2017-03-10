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    Эстония примет на лечение 30 украинских военных, пострадавших в Донбассе

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    Министерство обороны Эстонии проинформировало, что первая группа из пяти военных должна прибыть в Эстонию в середине апреля. Все расходы на проведение трехнедельного курса лечения и восстановления берет на себя эстонская сторона.
    Украинские военные на позициях в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина, Николай Адашкевич. Эстония продолжит принимать на лечение и восстановление украинских военнослужащих, пострадавшим во время боевых действий в Донбассе. По данным Минобороны Эстонии, в этом году на лечение прибудут 30 военных из Украины.

    Герб и флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В этом году на лечение прибудут 30 украинских военнослужащих. Первая группа из пяти военных должна прибыть в Эстонию в середине апреля. Расходы на проведение трехнедельного курса лечения и восстановления в оздоровительном центре Seli покроет из своего бюджета Министерство обороны Эстонии", — говорится в сообщении.

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    В 2015 году в Эстонии прошли лечебно-восстановительный курс девять украинских военнослужащих, а в 2016 году — 30 украинских солдат. Основная задача центра Seli заключается в организации амбулаторной реабилитации и физиотерапии для пострадавших при исполнении служебных обязанностей служащих эстонских Сил обороны, членов семей погибших, а также военнослужащих, получивших необратимую травму в ходе международной военной операции.

    Напомним, на днях министр национальной обороны Канады Харджит Саджан заявил, что Канада намерена продлить на два года миссию по подготовке украинских военных. На прошлой неделе СМИ сообщили, что Канада готова возобновить военную подготовку украинских военнослужащих.

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