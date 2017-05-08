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    Возле эстонско-российской границы стартуют учения НАТО с участием Украины

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    В учениях примут участие военнослужащие из Украины, Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Испании и Грузии. Там будут задействованы американские танки M1A2 Abrams, британские Challenger 2 и французские Leclerc.
    Военные учения НАТО Spring storm в Эстонии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина, Николай Адашкевич. Масштабные международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых примут участие почти 9 тысяч военнослужащих, в понедельник начинаются в Эстонии, сообщил Главный штаб Сил обороны республики.

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    "Около 2,3 тысячи зарубежных военнослужащих из 13 стран примут участие в масштабных учениях НАТО Kevadtorm-2017 ("Весенний шторм-2017") вместе с эстонскими военными. Всего в учениях, которые пройдут с 8 по 26 мая, будут задействованы почти 9 тысяч военных", — говорится в сообщении. Маневры пройдут в северо-восточной Эстонии недалеко от границы с Россией.

    В учениях примут участие более 800 военнослужащих Великобритании, которые входят в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также до 300 французских военных из состава этого батальона. Германия пришлет на учения около 400 военнослужащих. Подразделения размером с роту будут представлять США, Латвию и Литву. В учениях также примут участие военнослужащие из Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Испании и Грузии.

    В учениях будут задействованы американские танки M1A2 Abrams, британские Challenger 2 и французские Leclerc, а также боевые машины пехоты союзников и эстонских Сил обороны: CV9035, Warrior, Bradley, VBCI, Marder. В прошлом году в "Весеннем шторме" участвовали более 1,5 тысячи зарубежных военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что крупнейшие в 2017 году национальные учения Литвы "Удар молнии" стартовали в городах Мариямполе и Вилкавишкис.

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