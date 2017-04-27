ВСУ проводят учения на границе с Крымом

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил Украины в четверг проводят учения с преодолением водных бригад в Николаевской области и Херсонской области, которая граничит с Крымом, сообщил РИА Новости во вторник пресс-офицер оперативного командования "ЮГ" вооруженных сил Украины Игорь Бирюков.

"Боевые учения отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Юг" — с сегодняшнего дня эти учения начались. Они продвигаются с Николаевской области в Херсонскую. Проводится марш, на протяжении марша они будут четыре раза преодолевать водные преграды. Сейчас мы находимся на преодолении водной преграды на реке Южный Буг", — сказал он.

Кроме этого, в четверг аналогичные учения с преодолением водных преград проходят в Херсонской области на речке Днепр. Бирюков отметил, что стрельбы и запуск ракет во время учений не запланированы.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.