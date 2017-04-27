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    В Литве стартовали крупнейшие учения "Удар молнии"

    (обновлено: )76
    В Объединенном штабе армии Литвы сообщили, что в учениях примут участие вооруженные силы Литвы, силы быстрого реагирования и поддерживающие их части.
    baltnews.lt

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Крупнейшие в 2017 году национальные учения Литвы "Удар молнии" стартуют в пятницу в городах Мариямполе и Вилкавишкис, в их рамках будут усовершенствованы навыки взаимодействия литовской армии и системы внутренних дел, сообщил в четверг командующий Объединенным штабом армии Литвы Виталиюс Вайкшнорас.

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    "Завтра жители Мариямполе смогут увидеть определенные военные действия… Целью учений является совершенствование навыков взаимодействия и тренировки — литовская армия должна научиться искать пути взаимодействия с частями МВД и улучшать сотрудничество с самоуправлениями, с их руководством и работниками", — сказал Вайкшнорас на пресс-конференции.

    По его словам, учения "Удар молнии" продлятся до 7 мая. В них примут участие вооруженные силы Литвы, силы быстрого реагирования и поддерживающие их части. "В маневрах будут принимать участие около 3 тысяч военнослужащих, 200 инспекторов полиции и 200 представителей госведомств. Кроме того, 5 мая запланировано призвать 2 тысячи военных-запасников из всей Литвы", — сказал Вайкшнорас.

    Как добавил командующий Объединенным штабом, по сценарию неизвестные вооруженные группировки организовывают мятежи в городах, пробуют занять объекты местной администрации. У частей МВД недостаточно сил успокоить мятежников, на помощь будут призваны силы быстрого реагирования литовской армии. Кроме того, будут организованы различные операции, способствующие обеспечению безопасности местных жителей.

    Учения пройдет в городах и окрестностях Мариямполе и Вилкавишкиса, активные действия начнутся 2 мая.

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