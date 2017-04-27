Освобождение заложников: в киевском метро пройдут ночные учения полиции

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" в ночь на 28 апреля полиция намерена провести учения накануне Евровидения-2017, чтобы проверить готовность к охране общественной безопасности во время конкурса, сообщила в Facebook глава пресс-службы столичной полиции Оксана Блищик.

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"В ночь с 27 на 28 апреля 2017 года столичные полицейские в преддверии Евровидения-2017 проведут в метрополитене совместные учения, чтобы проверить готовность киевской полиции к обеспечению публичной безопасности во время песенного конкурса. Отработка порядка взаимодействия подразделений при задержании вооруженных преступников и освобождении заложников состоится с привлечением работников КОРД, взрывотехнической и кинологической служб и сотрудников полиции метрополитена", — написала Блищик.

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.