К Евровидению по Киеву начнут курсировать речные трамваи

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что речной трамвай в столице начнет курсировать в начале мая. Об этом он заявил во время инспекции работ по реконструкции Почтовой площади вместе с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

По его словам, речные трамваи будут курсировать между Почтовой площадью и набережной рядом с Международным выставочным центром.

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"И я надеюсь, что речной трамвай будет работать в Киеве не только во время Евровидения. Мы планируем, что он будет курсировать не только в пределах столицы, но и соединять Киев с другими городами, в частности, Каневом. К песенному конкурсу мы запустим семь речных трамваев, а если нагрузка будет больше — добавим еще три", — цитирует Кличко его пресс-служба.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Ранее директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова заявила, что сцена конкурса в Международном выставочном центре готова на 100%, на ней уже начались репетиции.