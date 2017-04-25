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    СБУ проводит антитеррористические учения на арене Евровидения

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    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев (625)

    (обновлено: )5701
    Информация о результатах практического взаимодействия правоохранительных ведомств, спасательных служб и органов власти на объекте с массовым пребыванием людей будет предоставлена дополнительно.
    Бойцы СБУ. Архивное фото
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) в преддверии международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве во вторник вечером проводит антитеррористические учения на территории международного выставочного центра, где будет находиться концерт-холл фестиваля, сообщила пресс-служба ведомства.

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    "Тактико-специальное учение на базе международного выставочного центра, где в мае пройдет песенный конкурс "Евровидение-2017", проведет 25 апреля в 21.00 координационная группа Антитеррористического центра при главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области", — говорится в сообщении.

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    Также отмечается, что информация о результатах практического взаимодействия правоохранительных ведомств, уполномоченных на борьбу с терроризмом, спасательных служб и органов власти на объекте с массовым пребыванием людей будет предоставлена дополнительно.

    Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

    Ранее директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова заявила, что сцена конкурса в Международном выставочном центре готова на 100%, на ней уже начались репетиции.

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