На безопасность Евровидения надо еще 45 млн грн - МВД

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Госсекретарь МВД Алексей Тахтай заявил, что на реализацию мер по обеспечению безопасности во время Евровидения-2017 в Киеве необходимо дополнительно выделить около 45 миллионов гривен.

"Критическим является состояние финансирования и реализации этапов публичной безопасности и правопорядка во время проведения Евровидения в Киеве. Обеспечение безопасности на этом мероприятии требует четких и скоординированных действий всей правоохранительной системы", — цитирует слова Тахтая агентство "Укринформ".

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Он отметил, что реализация мер публичной безопасности во время конкурса требует привлечения дополнительных ресурсов, "а именно 45 миллионов гривен (около 1,6 миллиона долларов) только на крайне необходимое — питание, горюче-смазочные материалы и тому подобное".

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Ранее директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова заявила, что сцена конкурса в Международном выставочном центре готова на 100%, на ней уже начались репетиции.