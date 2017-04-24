Евровидение-2017. Безопасность будет как в... концлагере, считает эксперт

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Киеве 9-13 мая за порядком будут следить 10 000 полицейских и 7 000 камер видеонаблюдения. За каждой иностранной делегацией планируется закрепить англоговорящую охрану. В центре города собираются установить 35 интерактивных панелей с информацией на разных языках. Заработает круглосуточная "горячая линия" 1551, операторы которой смогут пообщаться со звонившим на английском и немецком.

Сам себе охранник

МВД, Минсоцполитики, Нацполиция и ОБСЕ подготовили листовки для иностранных гостей Евровидения в Киеве, в которых прописали рекомендации для гостей столицы, как себя вести и что делать, чтобы не попасть в неприятности, на английском, немецком, французском, испанском и русском языках.

Иностранцам рекомендуют постоянно носить с собой паспорт. Просят быть осторожными, если на улице их остановит человек не в полицейской форме и без служебного удостоверение — это может быть мошенник. А на случай задержания иностранцам рекомендуют запомнить или записать номер телефона представительства своей страны и пользоваться своим правом — молчать.

Гостям конкурса советуют не соглашаться на "очень выгодный курс" обмена валют, чтобы не быть обманутыми. Валюту менять только в банках. Предупреждают о карманных кражах, которые имеют место в местах массовых скоплений людей.

Иностранцам советуют: не употреблять алкоголь в публичных местах с мало знакомыми людьми и перед тем, как сесть за руль. Не играть в азартные игры, не делать покупки в стихийных местах и не поднимать кошельки, которые лежат на земле (так как это один из видов мошенничества).

Иностранцам советуют не общаться с агрессивными людьми, не реагировать на провокации и стараться как можно быстрее уйти.

В случае опасности, не стесняться кричать и убегать. Туристам рекомендуют ночевать только в официальных отелях.

Кроме этого, гостей предупреждают и об уголовных преступлениях.

Концлагерь для туристов

Буклеты планируется распространять в пунктах пересечения государственной границы, а также в аэропортах государственного значения, вкладывая их в паспорта иностранных граждан. Но все эти меры не гарантируют, что все пройдет гладко, без эксцессов, считает президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

"Заявлений о том, как будет организована безопасность, что будет сделано, было много, и если 30% из обещанного будет воплощено в жизнь, это уже прогресс. Но, к сожалению, обычно организация таких комплексных мероприятий проходит под лозунгом: "Хоть как-то!" Когда я подсчитал и оценил бюджет, выделенный на безопасность, я понял, что его по договоренности, на уровне министра Авакова, распилят и поделят, и большую долю заберет полиция. К примеру, охраняет весь периметр в основном полиция охраны, а они ничего не делают бесплатно. 17,8 миллионов запланировано только на установку системы выдеонаблюдения в районе проведения конкурса, сюда же включена и Парковая Аллея, которая анонсируется как штаб-квартира фестиваля. Но с точки зрения качества есть большие вопросы", — подчеркивает Шабовта.

Как отмечает эксперт по безопасности, прилегающая к месту проведения территория может запросто превратиться в некое подобие концлагеря — строгая пропускная система, полиция с собаками, военизированная охрана и постоянное слежение.

"Меня очень пугает заявленное количество правоохранителей. Я очень боюсь, что подобная система повторит модель концлагеря, которую уже опробовали в центре Киева во время третьей годовщины Майдана. Тогда был зловеще очерчен квадрат правительственного квартала, Майдана Независимости, которые стали непроходными. Так праздновали годовщину, что максимально оттеснили людей рамками, металлоискателями, вооруженными военными, недобрыми лицами полицейских. Я очень боюсь, что подобная модель будет применена и во время песенного конкурса. За всем этим, на мой взгляд, стоит полное бессилие по-европейски профессионально решить проблему. Мы давно уже убедились в том, что декларации и реальные события в Украине расходятся друг от друга на большие расстояния. Обещают многое, а на деле происходит все по-другому. Если прокатит, потом говорят, дескать, это стоило безумных усилий, мы старались. Если, не дай бог, что-то пошло не так, скажут, что это было неизбежно, что аналитики якобы это просчитывали", — считает Шабовта.

При нынешнем разгуле преступности в Украине, она — самая высокая из угроз. Для криминального мира приезд иностранцев — это праздник, подчеркивает специалист по безопасности.

"Иностранцев, приехавших сюда в поисках приключений на пятую точку, у нас ждут и проститутки с клофелином, и карманники, и кидалы. И вся эта шобла далека от желания прославить страну, показать ее красивое лицо. Я боюсь, что с этой проблемой МВД не справится. Сегодня никто ничего не знает о криминальном мире, и поэтому будут решать этот вопрос за счет увеличения сотрудников полиции. И продолжаются истерические заявления по поводу 9 Мая — Дня победы, сегодня льется грязь на ветеранские организации и движения. Уже настраивают на то, что если люди выйдут помянуть погибших в войне родственников, а это значит, что количество вооруженных людей на улицах столицы увеличиться", — отмечает Сергей Шабовта.

Украина не нашла смелости признать, что внутренние угрозы в стране слишком высоки, чтобы приглашать иностранных гостей и проводить масштабный конкурс.

"Порядочный бы руководитель отказался бы от проведения конкурса. Но при этом он ездит по всему миру, трясет шляпой и просит денег на укрепление боеспособности страны и так далее, но… проводит конкурс. Такое впечатление, что это делается с расчетом на то, что будут инциденты, которые потом можно будет использовать в свою пользу", — утверждает Сергей Шабовта.

Очевидно одно: иностранных гостей, решившихся приехать в Украину, ждет масса новых незабываемых впечатлений. Главное, чтобы они живыми и здоровыми вернулись домой.