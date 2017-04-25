Из Киева вывезут бездомных перед Евровидением

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В столице планируется спецоперация по вывозу за пределы города лиц без определенного места жительства, сообщает издание "Вести", ссылаясь на данные полиции.

"Этот вопрос сейчас решается. Мероприятия в стадии разработки. Об этом должен заявить глава полиции Киева", — сообщила замспикера полиции Киева Яна Семенюк.

Вместе с тем патрульные отмечают, что куда будут вывозить бездомных, неизвестно. "Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно. Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле", — цитирует издание патрульного Сергея.

Данная спецоперация, уточняет СМИ, связана с проведением в Киеве песенного конкурса Евровидение, в рамках которого столица готовится принять большое число иностранцев.