Более 70% россиян против трансляции Евровидения - опрос

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отказ Первого канала транслировать музыкальный конкурс Евровидение в России на фоне запрета на въезд российской конкурсантки в Украину поддержали 75% россиян, против такого решения выступили 18% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, Евровидение каждый год смотрят 19% россиян. Почти половина респондентов (44%) признались, что смотрели музыкальный конкурс несколько раз, но постоянными зрителями не являются. Еще 19% участников опроса смотрели Евровидение однажды, а 17% никогда его не смотрят.

Исследование проводилось 17-18 апреля, в нем приняли участие 1,2 тысячи совершеннолетних россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Участие в конкурсе примут исполнители из 42 стран. Первый и второй полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.