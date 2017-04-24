Евровидение-2017: Украина будет в финалистах - Ягольник

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Евровидение уже близко, и букмекеры начали делать прогнозы. По их данным, первое место на международном песенном конкурсе может занять представитель Италии — Франческо Габбани. На втором месте может оказаться представитель Болгарии — семнадцатилетний Кристиан Костов, а на третьем — шведский певец Робин Бенгтсон.

Вероятность победы итальянца составляет около 35%, болгарина — около 12%, а Робина Бенгтсона — 8%. А вот Украине победы явно не видеть в этом году, букмекеры прогнозируют нашей стране только 23-е место.

Подробнее о будущем Евровидения и шансах на победу в нем Украины в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал музыкальный продюсер Александр Ягольник.

Ви погоджуєтеся із прогнозами букмекерів? Канал Eurovision Song Contest на Youtube Участники Евровидения поют песни своих конкурентов

— Букмекерство взагалі — це спортивна штука, вона зі спорту прийшла до Євробачення, і я, як футбольний вболівальник, згадую багато випадків, коли букмекери помилялися. Я можу пояснити, чому нашому O.Torvald вони поставили 23 місце. Напевне тому, що вони згадали Євробачення в Києві минуле, вони згадали "Разом нас багато, нас не подолати" і, подивившись виступ O.Torvald з їхньою військово-патріотичною тематикою, яка проглядається, вони, мабуть, для себе вирішили, що так воно десь, "близнецы-братья", як то кажуть із тим, що було, а воно не так. Тому, я думаю, що вони помиляються щодо O.Torvald на 100%.

Тобто піднімете їх у рейтингу набагато вище, ніж 23 місце?

— Так, я вірю, що O.Torvald — це сформований артист, на відміну від багатьох тих, хто приїжджає сюди на Євробачення. У Жені Галича за спиною 10 років у непростому українському шоу-бізнесі, який держава не любить, бо немає в нас двох основних законів шоу-бізнесу — про роялті та спонсорство-меценатство, яке б дозволяло нашому шоу-бізнесу розвиватися, і в цих умовах він існує, група існує, не змінюючи склад, 10 років. Я б сказав, що це Лестер, який став чемпіоном Англії. Звісна річ, що O.Torvald не виграє ніколи перше місце, бо Євробачення — це серйозний конкурс, і двічі в одну лунку бомба, як відомо, не потрапляє, але 23 місце — це ганебний прогноз, і я прогнозую, що ми будемо в першій 10.

Один із фаворитів — Франческо Габбані, італієць, чому в нього особлива пісня, особливий номер, з музичної точки зору можете проаналізувати його номер?

— Італія — співоча країна, і вона з тих країн, яка довгий час то була, то не була на Євробаченні, і звісна річ італійський ринок цікавить організаторів Євробачення, тому вони побачили, що в Італії, дійсно, є фішка в номері, то, звісна річ, вони підтримують.

Представник Болгарії — сімнадцятирічний Крістіан Костов — має шанс, і загалом, чи часто такі молоді люди перемагають?

— Я згадую, як букмекери відреагували на ставки на національний відбір. У них O.Torvald йшов, якщо я не помиляюсь, на третьому місці, на першому — TAYANNA в них ішла, на другому — Melovin, і тільки на третьому йшов O.Torvald, а на четвертому чи на п'ятому — Ілларія. Я просто думаю, що букмекери, коли вони аналізують, вони беруть спорт, а у спорті як відбувається прогноз? Вони аналізують інформацію, є спеціальні фахівці, і така ж методика і тут, тобто вони аналізували ту інформацію, і про кого більше пишуть, звісна річ, що TAYANNA в цьому році займалося найкраще піар-агентство українського шоу-бізнесу, тому і про неї інформації було багато. І давайте не будемо забувати, що все ж таки виступ артиста — це як гра на полі, тобто ніхто не знає в якому настрої людина буде, що там буде, тобто я б не став сліпо довіряти букмекерським прогнозам, хоча звісна річ прислухатися до них можна.

Букмекери не згадують взагалі представників Білорусі, які співатимуть, до речі, білоруською. Яка ваша фахова думка щодо них? РИА Новости Украина Гид по безопасности для туристов на Евровидении

— От я саме про Білорусію і думав, що в них є, от вони мої фаворити, тому що вони вперше зробили те, що дуже потрібно їхній державі — вони співають своєю рідною, білоруською мовою. І, я думаю, що вони теж посядуть високе місце. І в них же, скажімо так, є в спорті фактор свого поля. От я думаю, що Київ для білорусів, в них своє поле, тому що українці зараз дуже дивляться на Білорусь, тому що в них із мовою катастрофічна ситуація, і в них такий само сусід, як і в нас. Разом із тим ситуація з мовою в Білорусі, я читав нещодавно, що в них мало не 71% російськомовними зараз себе вважають. Тому, я думаю, що Європейська мовна спілка і взагалі спільнота музична, будуть прихильно ставитись до білорусів, до тих артистів, які несуть якусь функцію для своє нації, скажімо, так сам як Джамала в минулому році зробила своєю піснею дуже багато для української перемоги, я так вважаю, і ця пісня взагалі стала таким гімном боротьби кримськотатарського народу за український Крим.

Євробачення на достойному рівні відбудеться у нас?

— Я думаю, що всі під враженням Євро-2012, хоч Євробачення трохи менший за масштабом конкурс, але так само він несе велику іміджеву складову, і цей момент дуже добре розуміють в Києві, і, я вважаю, що цим Євробаченням ми будемо особливо пишатися.

Ранее исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Виктория Романова в эфире "ГС" сообщила о том, как проходит подготовка к конкурсу, какие мероприятия планируются в ближайшее время, и достаточно ли средств выделяет государство.