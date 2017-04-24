Евровидение-2017: Украина будет в финалистах - Ягольник

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"
Евровидение уже близко, и букмекеры начали делать прогнозы. По их данным, первое место на международном песенном конкурсе может занять представитель Италии — Франческо Габбани. На втором месте может оказаться представитель Болгарии — семнадцатилетний Кристиан Костов, а на третьем — шведский певец Робин Бенгтсон.
Вероятность победы итальянца составляет около 35%, болгарина — около 12%, а Робина Бенгтсона — 8%. А вот Украине победы явно не видеть в этом году, букмекеры прогнозируют нашей стране только 23-е место.
Подробнее о будущем Евровидения и шансах на победу в нем Украины в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал музыкальный продюсер Александр Ягольник.
Ви погоджуєтеся із прогнозами букмекерів?
— Букмекерство взагалі — це спортивна штука, вона зі спорту прийшла до Євробачення, і я, як футбольний вболівальник, згадую багато випадків, коли букмекери помилялися. Я можу пояснити, чому нашому O.Torvald вони поставили 23 місце. Напевне тому, що вони згадали Євробачення в Києві минуле, вони згадали "Разом нас багато, нас не подолати" і, подивившись виступ O.Torvald з їхньою військово-патріотичною тематикою, яка проглядається, вони, мабуть, для себе вирішили, що так воно десь, "близнецы-братья", як то кажуть із тим, що було, а воно не так. Тому, я думаю, що вони помиляються щодо O.Torvald на 100%.
Тобто піднімете їх у рейтингу набагато вище, ніж 23 місце?
— Так, я вірю, що O.Torvald — це сформований артист, на відміну від багатьох тих, хто приїжджає сюди на Євробачення. У Жені Галича за спиною 10 років у непростому українському шоу-бізнесі, який держава не любить, бо немає в нас двох основних законів шоу-бізнесу — про роялті та спонсорство-меценатство, яке б дозволяло нашому шоу-бізнесу розвиватися, і в цих умовах він існує, група існує, не змінюючи склад, 10 років. Я б сказав, що це Лестер, який став чемпіоном Англії. Звісна річ, що O.Torvald не виграє ніколи перше місце, бо Євробачення — це серйозний конкурс, і двічі в одну лунку бомба, як відомо, не потрапляє, але 23 місце — це ганебний прогноз, і я прогнозую, що ми будемо в першій 10.
Один із фаворитів — Франческо Габбані, італієць, чому в нього особлива пісня, особливий номер, з музичної точки зору можете проаналізувати його номер?
— Італія — співоча країна, і вона з тих країн, яка довгий час то була, то не була на Євробаченні, і звісна річ італійський ринок цікавить організаторів Євробачення, тому вони побачили, що в Італії, дійсно, є фішка в номері, то, звісна річ, вони підтримують.
Представник Болгарії — сімнадцятирічний Крістіан Костов — має шанс, і загалом, чи часто такі молоді люди перемагають?
— Я згадую, як букмекери відреагували на ставки на національний відбір. У них O.Torvald йшов, якщо я не помиляюсь, на третьому місці, на першому — TAYANNA в них ішла, на другому — Melovin, і тільки на третьому йшов O.Torvald, а на четвертому чи на п'ятому — Ілларія. Я просто думаю, що букмекери, коли вони аналізують, вони беруть спорт, а у спорті як відбувається прогноз? Вони аналізують інформацію, є спеціальні фахівці, і така ж методика і тут, тобто вони аналізували ту інформацію, і про кого більше пишуть, звісна річ, що TAYANNA в цьому році займалося найкраще піар-агентство українського шоу-бізнесу, тому і про неї інформації було багато. І давайте не будемо забувати, що все ж таки виступ артиста — це як гра на полі, тобто ніхто не знає в якому настрої людина буде, що там буде, тобто я б не став сліпо довіряти букмекерським прогнозам, хоча звісна річ прислухатися до них можна.
Букмекери не згадують взагалі представників Білорусі, які співатимуть, до речі, білоруською. Яка ваша фахова думка щодо них?
— От я саме про Білорусію і думав, що в них є, от вони мої фаворити, тому що вони вперше зробили те, що дуже потрібно їхній державі — вони співають своєю рідною, білоруською мовою. І, я думаю, що вони теж посядуть високе місце. І в них же, скажімо так, є в спорті фактор свого поля. От я думаю, що Київ для білорусів, в них своє поле, тому що українці зараз дуже дивляться на Білорусь, тому що в них із мовою катастрофічна ситуація, і в них такий само сусід, як і в нас. Разом із тим ситуація з мовою в Білорусі, я читав нещодавно, що в них мало не 71% російськомовними зараз себе вважають. Тому, я думаю, що Європейська мовна спілка і взагалі спільнота музична, будуть прихильно ставитись до білорусів, до тих артистів, які несуть якусь функцію для своє нації, скажімо, так сам як Джамала в минулому році зробила своєю піснею дуже багато для української перемоги, я так вважаю, і ця пісня взагалі стала таким гімном боротьби кримськотатарського народу за український Крим.
Євробачення на достойному рівні відбудеться у нас?
— Я думаю, що всі під враженням Євро-2012, хоч Євробачення трохи менший за масштабом конкурс, але так само він несе велику іміджеву складову, і цей момент дуже добре розуміють в Києві, і, я вважаю, що цим Євробаченням ми будемо особливо пишатися.
Ранее исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Виктория Романова в эфире "ГС" сообщила о том, как проходит подготовка к конкурсу, какие мероприятия планируются в ближайшее время, и достаточно ли средств выделяет государство.