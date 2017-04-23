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    Культура

    Прогнозы Евровидения: по поводу O.Torvald букмекеры 100% ошиблись – Ягольник

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    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев (613)

    (обновлено: )29210
    Музыкальный продюсер Александр Ягольник в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что первое место Украина в этом году на Евровидение не займет, но будет в первой десятке.
    Александр Ягольник
    Политическое обозрение

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Евровидение уже близко, и букмекеры уже начали делать свои прогнозы. По их данным, первое место на международном песенном конкурсе может занять представитель Италии — Франческо Габбана. На втором месте может оказаться представитель Болгарии семнадцатилетний Кристиан Костов (кстати, самый молодой участник конкурса), а на третьем — шведский певец Робин Бенгтсон.

    Участники Евровидения-2017 спели песни своих конкурентов
    Канал Eurovision Song Contest на Youtube
    Участники Евровидения поют песни своих конкурентов
     Вероятность победы итальянца составляет около 35 процентов, болгарина — около 12 процентов, а Робина Бенгтсон — 8 процентов. А вот Украине победы явно не видеть в этом году. Букмекеры прогнозируют нашей стране только двадцать третье место.

    Прогнозу букмекеров прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы музыкальный продюсер Александр Ягольник.

    "Я могу объяснить, почему нашим O.Torvald они поставили 23 место. Потому что они вспомнили Евровидение в Киеве прошлое — "Разом нас багато, нас не подолати" и, посмотрев выступление O.Torvald с их военно-патриотической тематикой, видимо, для себя решили, что они близнецы-братья. Но это не так. Поэтому, я думаю, что они ошибаются относительно O.Torvald 100%. O.Torvald это сложившийся артист, в отличие от многих тех, кто приезжает сюда на Евровидение. У Жени Галича за спиной 10 лет в непростом украинском шоу-бизнесе, который государство не любит. Понятно, что O.Torvald не займет первое место, потому что Евровидение это серьезный конкурс, и дважды в одну воронку бомба не попадает. Но 23 место — это позорный прогноз, и я прогнозирую, что мы будем в первой десятке", — заявил музпродюсер.

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