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    В МВД показали, как обеспечат безопасность во время Евровидения

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    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев (609)

    (обновлено: )24
    Учения прошли в Новых Петровцах. В них были задействованы более 600 сотрудников и 50 единиц техники. В частности, правоохранители отработали тактику действий по пресечению групповых нарушений общественного порядка.
    Учения по безопасности во время Евровидения
    mvs.gov.ua

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители в пятницу провели учения по безопасности во время проведения Евровидения в Киеве, в которых задействовали более 600 сотрудников и 50 единиц техники, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

    Главная сцена Евровидения-2017
    1tv.com.ua
    Туристу на заметку. Гид по безопасности во время Евровидения

    "В учебном центре Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах завершились тактико-специальные учения по вопросам безопасности во время международного песенного конкурса Евровидение-2017. В финальной фазе было задействовано 600 правоохранителей и 50 единиц техники Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, правоохранители отработали тактику действий по пресечению групповых нарушений общественного порядка, практические действия пожарно-спасательных подразделений, действия в аэропорту Борисполь во время прибытия официальных делегаций, разблокирование автотрассы и освобождение заложников, захваченных потенциальными террористами.

    mvs.gov.ua
    Учения по безопасности во время Евровидения

    Указывается, что к обеспечению правопорядка во время Евровидения будут привлечены 16 тысяч правоохранителей, личный состав правоохранительных органов переведен в усиленный режим до 14 мая.

    "Мы планируем провести учения в киевском метрополитене, а также в наших ситуационных центрах, которые будут получать и анализировать информацию для принятия ключевых решений в сфере безопасности", — цитирует первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового пресс-служба ведомства.

    Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта, но Москва отказалась от участия.

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