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    Букмекеры назвали фаворита Евровидения

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    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев (608)

    (обновлено: )143
    Список возглавляет 35-летний Франческо Габбани с песней Occidentali's Karma - "Карма западного человека". Итальянская песня повествует об эволюции, о проблемах и о надеждах на будущее.
    Франческо Габбани
    facebook.com/francescogabbaniofficial

    КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Конкурсная песня из Италии Occidentali's Karma ("Карма западного человека") в исполнении 35-летнего Франческо Габбани возглавила, согласно данным букмекерских компаний, список фаворитов Евровидения 2017 года, который пройдет в мае в Киеве.

    Победу Италии предсказывают, в частности, игроки таких букмекерских контор, как Bet365, Betway, Betfred, Unibet, Ladbrokes и Paf.

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    Ритмичная итальянская песня повествует об эволюции, о проблемах и о надеждах на будущее, артист исполняет ее в шутливой форме с танцующей обезьяной на сцене – песня собрала более 50 миллионов просмотров в сетях YouTube.

    Второй в списке фаворитов названа Болгария, далее следует Швеция, Португалия и заключает пятерку Бельгия.

    Участие в конкурсе примут исполнители из 42 стран. Первый и второй полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

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