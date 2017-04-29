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    ВСУ провели учения танковой бригады под Черниговом

    (обновлено: )17
    Согласно информации пресс-службы Министерства обороны, в ходе проведения обучения подразделения отработали тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя.
    Учения танковой бригады ВСУ под Черниговом
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Черниговской области прошли тактические учения с боевой стрельбой танковой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства обороны.

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    "Бригадные тактические учения с боевой стрельбой пятой отдельной танковой бригады оперативного командования "Север" были проведены в Черниговской области. В ходе проведения обучения днем и ночью подразделения отработали тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в ходе обучения оценивалось не только количество пораженных целей, но и слаженность действий подразделений, умение командиров быстро принимать решения в ходе боя и при смене обстановки. В условиях, максимально приближенных к боевым, командиры подразделений могли самостоятельно принимать решения в зависимости от ситуации, которая проходила, обнаруживать цели и принимать решения по их поражению максимально эффективным способом, добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины провели учения с преодолением водных бригад в Николаевской области и Херсонской области, которая граничит с Крымом.

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