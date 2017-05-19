Украинская дипломатия: невезучие

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Пощечина от Трампа

Когда выборы в США выиграл Дональд Трамп, официальный Киев оказался в ситуации, что впору повеситься на воротах Белого дома. Крепко связанный с администрацией Барака Обамы, прежде всего с вице-президентом США Джо Байденом, который, по собственному признанию, разговаривал с украинским президентом чаще, чем с собственной женой, украинский режим все силы бросил на поддержку Хиллари Клинтон. Уже сам по себе факт откровенного вмешательства в выборный процесс в сверхдержаве со стороны небольшой страны третьего мира был оскорбительным для американского истеблишмента. Но преследования члена избирательного штаба Трампа политтехнолога Пола Манафорта, звучавшие из уст украинских политиков площадные оскорбления в адрес этого кандидата и призывы посла Валерия Чалого к украинской диаспоре отдать голоса за Клинтон сделали из Дональда Трампа личного врага украинской власти.

Последствия не замедлили сказаться. Анонсированный украинской стороной визит Петра Порошенко в Вашингтон так и не состоялся. В то же время произошел обмен визитами глав внешнеполитических ведомств России и США, которых приняли президенты. Известна и дата встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться во время заседания G20. О встрече с Порошенко – тишина.

Но администрация Трампа, известного своими актерскими способностями, на этом не остановилась, в полной мере воспользовавшись тем, что дипломатия – наука жестов. И тот факт, что на беседу с Сергеем Лавровым, где обсуждался и украинский вопрос, не пригласили Климкина, бродившего в этот момент по Белому Дому, стал настоящей дипломатической пощечиной Украине. Чтобы совсем довершить клоунаду, украинского министра пригласили в кабинет Трампа на фотосессию, которая длилась ровно шесть минут.

По утверждению народного депутата Украины Андрея Артеменко и директора неправительственной организации For a free Ukraine Джейсона Смарта, даже это "фото со знаменитостью" было организовано не МИД Украины, а нанятой лоббистской компанией, и обошлось украинским налогоплательщикам в 400 тыс. долл. Неплохие цены, надо сказать!

Правда, глава МИД всячески отвергает это, но информация должна появиться в течение шести месяцев на официальных ресурсах Минюста США.

Сам по себе факт, что суверенное государство Украина вынуждено общаться с администрацией другого государства через лоббистов, является беспрецедентным в практике международных отношений. Ниже падать некуда. Разве что обратиться к великой державе Литве, чтобы ее представители занесли во властные коридоры США "план спасения" Украины".

Шариковы от дипломатии

Откровенные издевательства администрации США над украинскими горе-дипломатами – это далеко не единственный провал внешней политики Украины. В последнее время представители международного сообщества вежливо отстраняются от эмиссаров из Киева.

Ожидать чего-то другого было бы странным, поскольку почти каждый визит украинской делегации за рубеж сопровождается нарушением регламента и протокола, напоминая пресловутый шариковский спич: "Вот все у вас как на параде. Салфетку — туда, галстук — сюда. Да "извините", да "пожалуйста-мерси". А так, чтобы по-настоящему, — это нет".

"По-настоящему" а-ля Киев – это, например, явиться на Давосский форум с обломком автобуса и в ООН – с рваным флагом, перебивая выступающих. Устроить майдан в ПАСЕ, пытаясь свергнуть председателя. Потребовать у французского независимого канала запретить показ неугодного Киеву фильма. Бегать по городу и срывать афиши, как сделал посол Украины в Италии Евгений Перелыгин. Запретить кандидату в президенты Франции и сотне европейских депутатов въезд в Украину. Опубликовать личные данные и обвинить в военных преступлениях тысячи западных журналистов.

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Явно "радуют" международных партнеров Украины и постоянные лживые релизы ведомства Климкина. Оказывается, в течение шести минут встречи с Трампом американский президент успел пообещать Климкину некий "хитрый план" по давлению на Россию. Насколько это соответствует действительности, можно судить по спичу главы комитета по иностранным делам Анны Гопко, которая вдруг сообщила, что Рекс Тиллерсон на переговорах в Москве заявил о невозможности диалога с Россией, пока в Донбассе "нет присутствия международной миссии". Тиллерсон, который ничего подобного не говорил, наверное, был удивлен не меньше своего шефа откровениями украинской стороны.

"Кажется, вы живете на другой планете, господин министр?"

Но все же главной причиной провалов украинской внешней политики является не базарное поведение представителей официального Киева, а их вопиющая недоговороспособность и неадекватность восприятия своей роли в мире.

В то время, когда Париж, Берлин, Москва, Вашингтон, ЕС, ОБСЕ и т. д. требуют от Украины выполнения Минских соглашений, Климкин позволил себе заявить в интервью представителю немецкой DW, что в этом вопросе "мы не намерены продвигаться". Более того, МИД Украины дал официальное разъяснение, что "Минские договоренности не являются международным договором в понимании закона Украины от 29 июня 2004 года "О международных договорах" и Венской конвенции о праве международных договоров и не содержат каких-либо международно-правовых обязательств сторон". Очевидно, резолюция СБ ООН, которой утвержден "Минск-2", для Киева тоже юридически ничтожна.

Полностью игнорируя требования международного сообщества и свои международные обязательства, Украина не забывает регулярно клянчить деньги и наносить своими действиями прямой ущерб национальным интересам других стран. Квинтэссенция этой позиции выражена в недавнем интервью Анны Гопко газете "День". Если отбросить словесную шелуху, Европа обязана отказаться от российского газа, выделять Украине ежегодно 5 млрд долл. в виде разнообразных подачек и крепить украинскую оборону с единственной целью: нагадить России. А Вашингтон, чтобы захватить европейский газовый рынок, должен нанести 10-миллиардный ущерб европейским компаниям, уже вложившимся в "Северный поток-2". Ну и, конечно же, побольше санкций, хороших и разных, чтобы потери европейской экономики в 100 млрд долл. за три года росли и дальше.

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Безусловно, любая страна имеет право защищать свои интересы так, как она их понимает, но точно ли уверены в МИДе, Администрации президента и Верховной Раде, что у Запада нет других задач, кроме борьбы с Россией и сохранения при власти действующей украинской команды?

О причинах провалов внешней политики можно говорить бесконечно. Своим поведением слона в посудной лавке Украина успела испортить отношения почти со всеми странами, начиная Китаем и заканчивая Польшей, Белоруссией и Молдовой.

Пока Климкин&Co убеждают весь мир в святости бандеровцев, зловредности Москвы и геноцидности голодомора, Польша тихой сапой договорилась с Китаем о прохождении через свою территорию Нового Шелкового пути в обход Украины. А Климкин за 400 тысяч сфотографировался с Трампом. И это все, что нужно знать об украинской дипломатии.

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