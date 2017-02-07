Тяжелая техника армии США прибыла в Эстонию

Как ранее сообщило посольство США в Таллине, в Эстонию прибудет рота пехотинцев первого батальона 68-го бронетанкового полка армии США. Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.

"Тяжелая техника пехотной роты, в составе которой танки и БМП, прибыла в Эстонию на станцию Тапа. В настоящее время ведется ее разгрузка. Личный состав роты прибыл на прошлой неделе в пятницу", — говорится в сообщении Главного штаба Сил обороны.

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Военнослужащие заменят роту 503-го пехотного полка 173-й воздушно-десантной бригады, прибывшую в Эстонию в порядке ротации в сентябре 2016 года. Размещение техники и войск поводится в рамках новой фазы операции Atlantic Resolve — эта миссия направлена на поддержку союзников по НАТО, в первую очередь в странах Балтии и в Польше.

Американские военные останутся в Эстонии до весны, пока не начнут прибывать подразделения международного батальона НАТО. На прошлогоднем саммите в Варшаве альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

В составе батальона НАТО в Эстонии будут 1,2 тысячи человек. В него войдут 800 солдат из Великобритании, остальные — из Франции и Дании. Великобритания выделяет боевые машины Warrior, танки Challenger 2 и разведывательные беспилотники. Франция также выделит тяжелую боевую технику. Батальон разместится в военном городке в Тапа и будет взаимодействовать с 1-й пехотной бригадой Сил обороны Эстонии.

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