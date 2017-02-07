Дурной пример? Эстония опубликовала новый список "враждебных" СМИ

РИА Новости Украина

Эстонский интернет-проект Propastop представил дополненный "черный список" российских СМИ, представляющих угрозу стране, сообщает Sputnik Литва.

По состоянию на 6 февраля в список вошли 28 российских СМИ, среди которых Первый канал и его версия в странах Балтии (Первый Балтийский канал), телеканалы "Россия", "Россия 1", "Россия 24", "РТР Планета" и "РТР Планета Балтик", РенТВ и НТВ, телеканалы RT, "Звезда", ТВЦ, ОТР и 5-й канал.

По сравнению со списком 2016 года, в новый перечень вошли такие издания и порталы, как Sputnik Эстония, lenta.ru, Газета.ру, "Взгляд", "Ридус", РБК, "Российская газета", информационные агентства ТАСС и "Регнум", одна страница в "Живом Журнале" и некоторые другие.

Авторы списка поясняют, что он составлен на основе сообщений сограждан, не окончателен и может быть пополнен. В то же время предпринимателей Эстонии призвали не поддерживать "вражеские" СМИ, не размещать там рекламу, а от граждан — сообщать о тех СМИ, которые кажутся подозрительными.

Уже не впервой

Запрет на СМИ становится обычной практикой. Так, в январе в Украине запретили российский телеканал "Дождь", объяснив нарушением законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Участь "Дождя" разделил находящийся в юрисдикции Германии "Телеклуб", который впал в немилость из-за трансляции российских фильмов.

Также в январе 2017 года социальная сеть Facebook блокировала российскому телеканалу RT возможность публиковать сообщения со ссылками, картинками и видео на англоязычной его странице. Правда, запрет был временным — до конца церемонии инаугурации Дональда Трампа.

В Литве информационное агентство BNS односторонне расторгло договор по доставке информационных материалов для Sputnik. Решение последовало за публикацией на Sputnik Литва интервью автора и ведущего программы "Вести недели" и генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Мнение

"Что тут сказать, информационная война в разгаре! Очередной виток со стороны эстонского государства. К сожалению, боятся информационных агентств. А, по-моему, не стоит бояться: информация дается для размышления, и каждый человек волен черпать ее оттуда, откуда ему это удобно", — заявил Sputnik Эстония политический обозреватель Виталий Гайчонок.

Журналист и блогер Евгений Левик обращает внимание на то, что в список включены практически все транслируемые в Эстонии федеральные российские телеканалы, имеющие блоки новостей или политические программы.

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"То есть априори все новости из России объявлены "враждебными" и "пропагандистскими", что не может не вызывать улыбку… Заметна странная "забывчивость" эфирных патриотов Эстонии и в отношении телеканала Euronews — ведь там полно пророссийской информации!….жду, когда в списки вредоносных и "антиэстонских" будут включены телеканалы "Рыбалка" и "Усадьба"…", — высказался он.