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    Зарубежье

    Дурной пример? Эстония опубликовала новый список "враждебных" СМИ

    (обновлено: )13701
    В эстонский "черный список" попали 28 российских СМИ. Авторы списка поясняют, что он составлен на основе сообщений граждан, не окончателен и может быть пополнен.
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    flash.pro/flickr.com

    РИА Новости Украина

    Эстонский интернет-проект Propastop представил дополненный "черный список"  российских СМИ, представляющих угрозу стране, сообщает Sputnik Литва. 

    По состоянию на 6 февраля в список вошли 28 российских СМИ, среди которых Первый канал и его версия в странах Балтии (Первый Балтийский канал), телеканалы "Россия", "Россия 1", "Россия 24", "РТР Планета" и "РТР Планета Балтик", РенТВ и НТВ, телеканалы RT, "Звезда", ТВЦ, ОТР и 5-й канал. 

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    По сравнению со списком 2016 года, в новый перечень вошли такие издания и порталы, как Sputnik Эстония, lenta.ru, Газета.ру, "Взгляд", "Ридус", РБК, "Российская газета", информационные агентства ТАСС и "Регнум", одна страница в "Живом Журнале" и некоторые другие. 

    Авторы списка поясняют, что он составлен на основе сообщений сограждан, не окончателен и может быть пополнен. В то же время предпринимателей Эстонии призвали не поддерживать "вражеские" СМИ, не размещать там рекламу, а от граждан — сообщать о тех СМИ, которые кажутся подозрительными.

    Уже не впервой

    Запрет на СМИ становится обычной практикой. Так, в январе в Украине запретили российский телеканал "Дождь", объяснив нарушением законов  Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".  

    Участь "Дождя" разделил находящийся в юрисдикции Германии "Телеклуб", который впал в немилость из-за трансляции российских фильмов. 

    Также в январе 2017 года социальная сеть Facebook блокировала российскому телеканалу RT возможность публиковать сообщения со ссылками, картинками и видео на англоязычной его странице. Правда, запрет был временным — до конца церемонии инаугурации Дональда Трампа

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    В Литве информационное агентство BNS односторонне расторгло договор по доставке информационных материалов для Sputnik. Решение последовало за публикацией на Sputnik Литва интервью автора и ведущего программы "Вести недели" и генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

    Мнение

    "Что тут сказать, информационная война в разгаре! Очередной виток со стороны эстонского государства. К сожалению, боятся информационных агентств. А, по-моему, не стоит бояться: информация дается для размышления, и каждый человек волен черпать ее оттуда, откуда ему это удобно", — заявил Sputnik Эстония политический обозреватель Виталий Гайчонок

    Журналист и блогер Евгений Левик обращает внимание на то, что в список включены практически все транслируемые в Эстонии федеральные российские телеканалы, имеющие блоки новостей или политические программы.

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    "То есть априори все новости из России объявлены "враждебными" и "пропагандистскими", что не может не вызывать улыбку… Заметна странная "забывчивость" эфирных патриотов Эстонии и в отношении телеканала Euronews — ведь там полно пророссийской информации!….жду, когда в списки вредоносных и "антиэстонских" будут включены телеканалы "Рыбалка" и "Усадьба"…", — высказался он.

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