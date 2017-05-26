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    Высланным из Эстонии российским дипломатам дали время до конца мая

    (обновлено: )26
    В МИД Эстонии сообщили, что власти страны предписали Дмитрию Казеннову и Сергею Сургаеву покинуть страну. При этом причины такого решения не сообщаются.

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина, Николай Адашкевич. Генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев должны покинуть Эстонию до конца мая, сообщил в пятницу посол РФ в Эстонии Александр Петров.

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    "МИД Эстонии уведомил нас, что генконсул России в Нарве и его заместитель объявляются персонами нон грата и до конца месяца должны покинуть страну. Объяснять мотивы данного решения в дипломатической практике не принято. Поэтому нам остается только сожалеть об этом и рассматривать этот шаг как откровенно недружественный акт, который будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений", — сказал Петров в эфире местного телеканала TVN.

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    Посол отметил, что оба дипломата являются кадровыми сотрудниками МИД РФ, "которые за время своей работы в Нарве немало сделали для улучшения двусторонних отношений".

    Ранее в МИД Эстонии сообщили РИА Новости, что власти страны предписали Дмитрию Казеннову и Сергею Сургаеву покинуть страну. Причины такого решения не сообщаются. В министерстве иностранных дел России назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.

    Напомним, в середине мая целому ряду российских журналистов запретили въезд в Украину.

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