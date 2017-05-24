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    Киев должен понимать, по кому может ударить введение виз - МИД РФ

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    Украина и Россия: визовый вопрос (44)

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    Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что "российских туристов, которые приезжают в Украину, не так много".
    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Власти Украины должны понимать, по кому в первую очередь может ударить введение визового режима с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она назвала "полным коллапсом" все, что происходит в Украине: и в отношении возможного введения визового режима, и в отношении ситуации с русским языком, с экономикой, с собственным народом.

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    "Введение визового режима — они же должны понимать, по кому он ударит в первую очередь", — сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

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    По ее мнению, российских туристов, которые приезжают в Украину, не так много. "А вот какое количество людей, которые приезжают с Украины в РФ на заработки, которые приезжают навестить своих родственников, решить какие-то свои личные вопросы — вот это, конечно, цифра", — добавила она.

    Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

    В минувшее воскресенье СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства, однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе данный вопрос не значится.

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    Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте.

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