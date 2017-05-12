В России возбудили новые дела по обстрелам в Донбассе

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. По обстрелам в Донбассе российским Следственным комитетом возбуждены новые уголовные дела, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

По данным следствия, "военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины, выполняя преступные приказы командования, с 1 по 5 мая 2017 года произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в селе Яковлевка Ясиноватовского района, городах Ясиноватая и Докучаевск в Петровском районе Донецка. В результате один мирный житель погиб и четверо, среди которых беременная женщина, получили ранения".

"ГСУ СК РФ установлены новые факты проведения украинскими военнослужащими артиллерийских обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой областей Украины, в результате которых гибнут мирные жители… По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)… В этом конкретном случае будут установлены не только те, кто непосредственно исполнял преступные приказы, но и должностные лица, которые их отдавали, как установлены десятки военнослужащих, уже привлекаемых к уголовной ответственности по ранее возбужденным уголовным делам", — говорится в сообщении.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.