Северные окраины Донецка подверглись обстрелам, ранена женщина

ДОНБАСС, 8 мая — РИА Новости Украина. Жилой сектор на северных окраинах Донецка подвергся обстрелу, сообщил представитель администрации Куйбышевского района города.

"Со стороны позиций ВСУ были зафиксированы выстрелы из орудий БМП, в результате чего боеприпас попал в дом. Травму получила женщина. Травма не осколочная, она ударилась головой. В настоящее время женщина госпитализирована. У нее ушиб", — сказал собеседник РИА Новости.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.