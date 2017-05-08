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    Северные окраины Донецка подверглись обстрелам, ранена женщина

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    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле" (318)

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    В администрации Куйбышевского района областного центра сообщили, что в понедельник были зафиксированы выстрелы из орудий БМП, в результате чего боеприпас попал в дом.
    Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНБАСС, 8 мая — РИА Новости Украина. Жилой сектор на северных окраинах Донецка подвергся обстрелу, сообщил представитель администрации Куйбышевского района города.

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    "Со стороны позиций ВСУ были зафиксированы выстрелы из орудий БМП, в результате чего боеприпас попал в дом. Травму получила женщина. Травма не осколочная, она ударилась головой. В настоящее время женщина госпитализирована. У нее ушиб", — сказал собеседник РИА Новости.

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    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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