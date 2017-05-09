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    Силовики заявили об усилении обстрелов и гибели военного

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    В пресс-центре АТО сообщили, что обстрелу подверглись населенные пункты Каменка, Невельское, огонь велся из минометов, гранатометов, пулеметов, БМП и стрелкового оружия.
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Силовики заявили во вторник, что ополченцы за минувшие сутки 50 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб, еще девять получили ранения.

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    Как утверждают силовики, огонь велся из минометов, гранатометов, пулеметов, БМП и стрелкового оружия.

    По данным пресс-центра АТО в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Каменка, Невельское, Троицкое, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Зайцево, Пески, Новгородское, Павлополь, Гнутово, Водяне, Красногоровка, Широкино, Чермалык, Марьинка, Гранитное, Новотроицое, Новозвановка, Желтое, Станицы Луганская, Валуйское.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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