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    Ополченцы из артиллерии и минометов обстреляли позиции ВСУ - штаб АТО

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    По данным военных, на донецком направлении были обстреляны Троицкое, Верхнетроицкое, Луганское, Авдеевка, Каменки, Пески, Зайцево, Невельское и Майорское.
    Позиции украинских военных на северо-западной окраине Авдеевки. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Украинские военные сообщают, что ополченцы за минувшие сутки 65 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе.

    "За минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации в Facebook.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным пресс-центра, на донецком направлении были обстреляны Троицкое, Верхнетроицкое, Луганское, Авдеевка, Каменки, Пески, Зайцево, Невельское и Майорское.

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    Военные также заявляют о нарушениях на приморском направлении. По их данным, здесь под обстрелами оказались Водяное, Красногоровка, Широкино, Павлопль, Лебединское, Марьинка, Новоселовка и Гнутово.

    Также, по заявлениям ВСУ, удары зафиксированы на луганском направлении в районе Крымского, Троицкого, Новозвановки, Новоалександровки, Попасной и Катериновки.

    Отмечается, что при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные минометы и артиллерию, гранатометы различных систем, пулеметы, стрелковое оружие, вооружение БМП и БТР, а также зенитные установки ЗУ-23-2.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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