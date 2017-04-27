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    Россия

    Российские потребители заплатят за поставки электричества в ЛНР - СМИ

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    Газета "Коммерсантъ" сообщает, что 30 апреля схема компенсации за поставки в самопровозглашенную ЛНР будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета регулятора энергетических рынков "Совета рынка".
    Линии электропередачи
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Поставки электроэнергии из России на территорию Луганской области, контролируемую самопровозглашенной ЛНР, будут списаны на технологические потери Федеральной сетевой компании, что может привести к повышению тарифа ФСК на 2,5% и переплате российских потребителей в размере 2-4,6 миллиарда рублей в год, пишет "Коммерсантъ".

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    Поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля. Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины "Луганским энергетическим объединением" (ЛЭО).

    Электричество
    УНИАН
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    Как отмечается, что 30 апреля схема компенсации за поставки в ЛНР будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета регулятора энергетических рынков "Совета рынка". Эту информацию изданию подтвердили источник в Минэнерго РФ и два собеседника в сетевом комплексе.

    Источник газеты отметил, что "схема размоет поставки электроэнергии в ЛНР по всему российскому энергорынку". "Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения", — добавил он.

    При расчете ставки тарифа на передачу по магистральным сетям ФСК будет использован магистральный коэффициент на потери в 1,1203. Это, согласно подсчетам Натальи Пороховой из АКРА, поднимет тариф ФСК на 2,5%. По ее данным, нагрузка на потребителей может вырасти на 4,6 миллиарда рублей ($71,1 млн).

    В свою очередь Федор Корначев из "Райффайзенбанка" отметил, что расходы на самопровозглашенную ЛНР увеличат платежи потребителей в ЕЭС России на 2-2,5 миллиарда рублей ($35,5 млн).

    В пояснительной записке к вопросу об оплате поставок в самопровозглашенную ЛНР отмечается, что экономические последствия от предложенных изменений не оценивались. Схема будет действовать с 30 апреля этого года до 31 мая 2018 года.

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    Как сообщается, "Совет рынка" перенаправил запрос "Коммерсанта" в Минэнерго РФ, однако там на него не ответили. В ФСК и "Россетях" ситуацию не комментируют.

    Ранее в РФ заявили, что полностью обеспечили ЛНР электричеством

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