Марунич о прекращении поставок электричества в ЛНР: катастрофы не будет

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

С 25 апреля Луганское энергетическое объединение прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украиной территории Луганской области. В компании сообщили, что получили распоряжение на это от госпредприятия "Энергорынок", которое подтверждено документами из Минэнерго.

Стоит отметить, что в число объектов, которые получают электроэнергию от этого объединения, входит и Попаснянский водоканал.

Подробнее о том, почему возникла эта ситуация, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Сколько домохозяйств, предприятий будет обесточено?

— Речь идет о части юга Луганской области, частично городе Луганске. Но очевидно, что там не будет никакого обесточивания потребителей, потому что электроэнергия просто будет поставлена туда через территорию РФ. Поэтому никаких катастрофических последствий, очевидно, там не будет.

А все эти балансные моменты, о которых нам говорят — отключения, включения, зависимости сетей, как это все влияет?

— Луганское энергообъединение просто на протяжении последних более чем двух лет поставляет электроэнергию. Поскольку так сети были построены еще в советское время, линия фронта сети не разделила. И электричество туда идет, за него не платят, более того, ЛЭО вынуждено оплачивать штрафы и пени, которые выставляют. Ситуация тупиковая, нужно что-то решать, и очевидно, что приняли решение в конечном итоге отключить часть потребителей, которые находятся на неподконтрольных территориях. А те в свою очередь намерены получать электричество из России. Вот такой вот развод некий получится.

А технически для этого есть все предпосылки?

— Повторюсь, там дело не в трансформаторах, дело в том, что просто сети построены таким образом, что электричество перетекало на территорию, неподконтрольную Украине. Теперь оно, очевидно, перетекать туда не будет, по крайней мере, большую часть. Там под вопросом работа водозабора будет в Попасной, но это уже отдельно, поскольку он поставлял воду, как я понимаю, и туда, и сюда, и вообще как оно будет работать дальше — не совсем понятно.

А есть какие-то варианты подключить Попаснянский этот водоканал к какой-то альтернативной сети?

— Очевидно, что да. Я думаю, этот вопрос будет решен… стороны готовились к этому, поскольку не далее как в пятницу были сообщения со стороны властей самопровозглашенных республик о том, что они совершенно никак не почувствуют ограничения поставок с украинской территории. Если это все реальность, то, к сожалению, будет лишь дополнительный фактор дестабилизации ситуации, ни к каким иным последствиям это не приведет. Разве что ЛЭО не будет накапливать долги, очевидно, за электроэнергию.

А что делать с теми долгами, которые уже существуют?

— Эти долги повиснут, и перспектива их погашения довольно туманна.

В Украине сейчас существует дефицит электроэнергии? Скажем, отключение этих территорий поможет сбалансировать украинскую энергосистему? РИА Новости Украина Рябцев: Украине угрожает серьезнейший энергетический голод

— К украинской энергосистеме это не имеет никакого отношения, к нам с вами. Мы разделены с 2014 года. Тут другая неприятная история случится: если, скажем так, сепаратисты в ответ прекратят подвоз угля на Луганскую ТЭС, она через месяц-полтора остановится, и тогда без электричества останется север Луганской области, граждане Украины, которые контролируются киевским правительством.

А на эти территории есть возможность подать альтернативный источник?

— Нет, из Киева — нет, из ОС Украины — нет. Из России можно. То есть, там Луганская ТЭС это единственный источник генерации. Давно. Все об этом хорошо знают, поэтому я надеюсь, когда отключали электричество, когда принималось решение, все эти варианты просчитали. Потому грузовиками там на Луганскую ТЭС много антрацита не навозишь. Там из России можно как-то возить, но понятно, что никто на это не хочет идти. Оттуда, с территории ЛНР, возят и возили антрацит. Там порядка 180 тысяч тонн осталось, но этого хватит на месяц, может чуть больше.

Напомним, гендиректор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "ГС" отметил, что в Украине стоимость электричества для частных потребителей остается на самом низком уровне в Европе, чего не скажешь о тарифах для промышленности.