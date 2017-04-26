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    Отключение света для Луганска: политика или долги? Споры в соцсетях

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    (обновлено: )8110
    В ночь на вторник, 25 апреля, Киев прекратил поставки электроэнергии в самопровозглашенную ЛНР. Однако регион недолго оставался обесточенным – со светом помогла Россия. Как отреагировали на такой поворот событий украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Украина прекратила подачу электроэнергии в непризнанную Луганскую народную республику. Правда, без света регион оставался недолго. Вскоре правительство РФ в рамках гуманитарной поддержки приняло решение об обеспечении электроснабжения ЛНР. 

    В Киеве настаивают на том, что решение о прекращении поставок электроэнергии в ЛНР не имеет под собой политических мотивов. По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, все вернется на круги своя сразу же после погашения долгов. 

    Вот только в украинском сегменте соцсетей далеко не все поверили в отсутствие политических мотивов такого отключения и задают по этому поводу немало вопросов: "Почему три года не отключали, а сейчас отключили? Почему ЛНР отключили, а ДНР нет? Получается, что мы оставили без света собственных граждан? Таких вопросов можно подобрать с десяток". 

    "Мне вот интересно: политический и деловой партнер Порошенко Ахметов понимает, что после отключения света Луганску и планируемого т.н. ДНР он может окончательно попрощаться со своим бизнесом на Донбассе?" – интересуются в сетях и таким. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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