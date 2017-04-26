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    Франция обеспокоена сокращением поставок электричества и воды в ЛНР

    (обновлено: )33910
    Официальный представитель МИД Ромэн Надаль сообщил, что Франция призывает стороны найти решение, которое позволило бы восстановить поставки электроэнергии и гарантировать доступ населения к воде.
    Электричество

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Франция обеспокоена риском ухудшения гуманитарной и санитарной ситуации на востоке Украины из-за сокращения поставок воды и электричества в Луганской области, заявил на брифинге официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль.

    Электричество
    УНИАН
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    "Франция обеспокоена риском ухудшения гуманитарной и санитарной ситуации в связи с сокращением поставок электричества и воды в Луганскую область", — сообщил Надаль.

    Он добавил, что "Франция призывает стороны найти решение в рамках рабочей группы контактной группы, которое позволило бы восстановить поставки электроэнергии и гарантировать доступ населения к воде".

    Ранее в "Луганском энергетическом объединении" сообщили, что согласно решению Минэнерго поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию. Также глава компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, Всеволод Ковальчук заявил, что Киев вскоре может рассмотреть вопрос прекращения поставок электричества в ДНР.

    Как сообщили в МЧС ЛНР, предприятия и население полностью обеспечены электричеством. По словам представителя РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит минским соглашениям.

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