Франция обеспокоена сокращением поставок электричества и воды в ЛНР

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Франция обеспокоена риском ухудшения гуманитарной и санитарной ситуации на востоке Украины из-за сокращения поставок воды и электричества в Луганской области, заявил на брифинге официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль.

"Франция обеспокоена риском ухудшения гуманитарной и санитарной ситуации в связи с сокращением поставок электричества и воды в Луганскую область", — сообщил Надаль.

Он добавил, что "Франция призывает стороны найти решение в рамках рабочей группы контактной группы, которое позволило бы восстановить поставки электроэнергии и гарантировать доступ населения к воде".

Ранее в "Луганском энергетическом объединении" сообщили, что согласно решению Минэнерго поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию. Также глава компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, Всеволод Ковальчук заявил, что Киев вскоре может рассмотреть вопрос прекращения поставок электричества в ДНР.

Как сообщили в МЧС ЛНР, предприятия и население полностью обеспечены электричеством. По словам представителя РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит минским соглашениям.