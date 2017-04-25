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    В Москве мужчина избил сына нунчаками

    (обновлено: )158
    В квартире на Новокузнецкой мужчина побил нунчаками своего 29-летнего сына: ударил в руку, в голову; применил электрошокер несколько раз; угрожал убийством. Сын потом обратился в полицию.
    Работа полиции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мужчина побил нунчаками 29-летнего сына и несколько раз ударил его электрошокером в квартире в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    По его словам, инцидент произошёл днём в воскресенье.

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    "В квартире на Новокузнецкой мужчина побил нунчаками своего 29-летнего сына: ударил в руку, в голову; применил электрошокер несколько раз; угрожал убийством. Сын потом обратился в полицию", — сказал собеседник агентства.

    В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт конфликта в квартире на Новокузнецкой улице.

    "На службу "02" поступило сообщение о конфликте в квартире по адресу: улица Новокузнецкая, дом 4/12. Также в полицию поступило заявление от гражданина 1988 года рождения о том, что между ним и его отцом 1961 года рождения произошла ссора, в ходе которой последний нанёс телесные повреждения, а также угрожал убийством", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. С отца была взята подписка о невыезде.

    Напомним, ранее в Днепре на известного в городе адвоката Андрея Вербу было совершено нападение. Об этом сообщил сам пострадавший. По словам адвоката, нападение произошло утром, нападавших было двое.

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