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    В Харьковской области молодые парни до смерти избили пенсионера

    (обновлено: )21904
    Потерпевший в состоянии алкогольного опьянения перепутал здания и начал стучать в окно к чужим людям. Чтобы прогнать непрошеного гостя, женщина позвала своих несовершеннолетних сыновей.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области группа молодых людей до смерти забила 68-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе местной полиции.

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    В дежурную часть поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о доставке в больницу мужчины в состоянии алкогольного опьянения и с ссадинами лица. Там же он и скончался.

    Позднее были установлены лица, причастные к избиению. Ими оказались 5 молодых парней в возрасте от 14 до 22 лет.

    Как выяснили правоохранители, потерпевший в состоянии алкогольного опьянения перепутал здания и начал стучать в окно к чужим людям. Чтобы прогнать непрошеного гостя, женщина позвала своих несовершеннолетних сыновей. Они в свою очередь позвонили трем товарищам. Внезапно между мужчинами возникла ссора. В результате те нанесли 68-летнему мужчине телесные повреждения, от которых он скончался.

    По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

    Напомним, в начале марта в Днепре избили и сожгли мужчину. За умышленное убийство преступникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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