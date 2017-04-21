В Харьковской области молодые парни до смерти избили пенсионера

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области группа молодых людей до смерти забила 68-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе местной полиции.

В дежурную часть поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о доставке в больницу мужчины в состоянии алкогольного опьянения и с ссадинами лица. Там же он и скончался.

Позднее были установлены лица, причастные к избиению. Ими оказались 5 молодых парней в возрасте от 14 до 22 лет.

Как выяснили правоохранители, потерпевший в состоянии алкогольного опьянения перепутал здания и начал стучать в окно к чужим людям. Чтобы прогнать непрошеного гостя, женщина позвала своих несовершеннолетних сыновей. Они в свою очередь позвонили трем товарищам. Внезапно между мужчинами возникла ссора. В результате те нанесли 68-летнему мужчине телесные повреждения, от которых он скончался.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в начале марта в Днепре избили и сожгли мужчину. За умышленное убийство преступникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.