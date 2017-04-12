В Херсоне избили депутата горсовета от "Свободы"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Херсоне двое неизвестных напали на депутата Херсонского городского совета от ВО "Свобода" Евгения Матковского и нанесли ему телесные повреждения, сообщает пресс-служба Херсонской областной организации "Свобода".

"Вечером 11 апреля 2017 в Херсоне совершено нападение на председателя фракции ВО "Свобода" в городском совете Евгения Матковского. Двое неизвестных напали на депутата возле его дома и нанесли ему несколько ударов в лицо", — сообщает "Свобода".

Евгения Матковского доставили в больницу, где ему оказали первичную помощь. Врачи диагностировали легкое сотрясение мозга, также у Евгения выбитый зуб.

О происшествии сообщено правоохранительные органы.

"За несколько часов до этого у дома ходили неизвестные, спрашивали у родных, где я нахожусь, назывались моими знакомыми. Могу связать нападение с моей политической деятельностью. Но хочу сказать нападающим и заказчикам: если вы думаете, что этим можете изменить мои взгляды, то очень ошибаетесь ", — прокомментировал инцидент сам Евгений Матковский.

Ранее сообщалось, что на сессии Черкасского горсовета в связи с обсуждением программы социально-экономического развития активисты и депутаты устроили драку.