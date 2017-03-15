В супермаркете Киева охранники избили подростка

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В киевском супермаркете охранники избили в подсобном помещении 15-летнего парня за то, что он съел несколько орехов с открытого прилавка. Так утверждает киевлянин Иван Примаченко на своей странице в Facebook, заявляя, что является свидетелем инцидента.

Событие произошло 11 марта. Парень, которого схватили, звал на помощь.

"Случайные очевидцы этого беспредела Кулачко Тарас и Lubov Gertsoig начали идти за охранниками и требовали объяснить, почему они используют силу против ребенка.

В ответ сразу несколько охранников, заломили руки мужчине и женщине и грубой силой выбросили их из открытого входа в служебное помещение: на видео именно этот момент", — написал Примаченко, который тоже зашел в супермаркет.

"На наши неоднократные требования вывести парня в торговый зал и показать, что с ним все хорошо, нас просто игнорировали. На попытки войти в подсобное помещение использовали силу. Все наши требования представиться и назвать свои должности или позвать администратора были ими трусливо проигнорированы", — написал очевидец.

По его словам, полиция, которая приехала через час, не смогла защитить ребенка, а взамен попросила свидетелей нападения охраны покинуть служебное помещение.

Правоохранители также изъяли видео с камер видеонаблюдения, отметив, что это сделают "завтра", и вообще "никуда видео не денется и охрана никуда не убежит".

"В конце парня отпустили в больницу, а все потерпевшие написали заявления против охраны", — подытожил Примаченко.

В свою очередь уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба добавил, что охрана супермаркета парню успевала "и по ребрам, и куртку порвать", а медики зафиксировали ушиб грудной клетки.

"Когда охрана начала кричать на Руслана, тот ответил, что ничего страшного не сделал, просто хотел понять, какие орехи лучше покупать (раньше он купил килограмм орехов, а когда принес домой – обнаружил, что они старые и c плесенью. После этого дядя Руслана посоветовал всегда пробовать орехи перед покупкой)", — написал Кулеба.

Он добавил, что после этого "крепкие мужчины решили показать свое преимущество 15-летнему мальчику".

"20 минут держали избитого ребенка в подсобке, а когда приехала полиция, то сказали, что Руслана никто не тянул сюда (такое впечатление, что парень сам себя избил и пришел в подсобку на диванчике полежать…) и еще и оскорблял охрану нецензурными словами", — возмутился уполномоченный президента по правам ребенка.

Он добавил, что врачи Охматдета зафиксировали у ребенка ушиб грудной клетки и гематомы.

Кулеба также отметил, что в случае подозрения относительно кражи товара, охрана должна сразу вызывать полицию и не имеет права проводить обыск.

"Никакого задержания несовершеннолетних со стороны охраны быть не может! Ни в комнате охраны, ни в подсобке – НИГДЕ. Есть претензии – должны сразу вызывать полицию! Если ребенок отказывается идти в комнату охраны – его никто не имеет права силой тащить туда!!! Ждать приезда полиции можно и посреди торгового зала (тем более, что мальчик в этом случае не убегал!)", — написал Кулеба.

Он призвал всех, кто видит неправомерные действия охраны супермаркетов, сразу вызывать полицию.