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    В Днепре избили и сожгли мужчину

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    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве (462)

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    Убийство произошло в ночь на 1 марта. В результате ссоры, которая возникла между двумя ранее судимыми мужчинами и пострадавшим, нападающие начали бить мужчину ногами и руками по голове и телу, после чего сожгли.
    Место убийцы мужчины в Днепре
    Фото пресс-слубы Национально полиции Днепропетровской области в Facebook

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Индустриальном районе Днепра на матрасе возле кучи мусора обнаружили обугленный труп мужчины 30-ти лет. Об этом сообщает пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

    Убийство бизнесмена в Киеве. Видео
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    Как выяснилось, в ночь с 28 февраля на 1 марта трое мужчин распивали спиртные напитки в сторожке возле дома по ул. Тверской, 22. В результате ссоры, которая возникла между двумя ранее судимыми мужчинами и пострадавшим, нападающие начали бить мужчину ногами и руками по голове и телу.

    Мужчина потерял сознание и упал, а злоумышленники, испугавшись содеянного, подожгли мусор и матрац, на котором лежал пострадавший.

    Уже на следующий день подозреваемые в убийстве были задержаны. Ими оказались двое мужчин 22-х и 30-ти лет. Сотрудники Индустриального отделения полиции установили, что один из мужчин был ранее судим за неуплату алиментов, а другой — за кражи, грабежи и мошенничества.

    Оказалось, что умерший жил некоторое время в квартире одного из подозреваемых.

    За умышленное убийство преступникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

    Напомним, семью с двумя малолетними детьми жестоко убили в Туве.

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