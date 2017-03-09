В Днепре избили и сожгли мужчину

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Индустриальном районе Днепра на матрасе возле кучи мусора обнаружили обугленный труп мужчины 30-ти лет. Об этом сообщает пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как выяснилось, в ночь с 28 февраля на 1 марта трое мужчин распивали спиртные напитки в сторожке возле дома по ул. Тверской, 22. В результате ссоры, которая возникла между двумя ранее судимыми мужчинами и пострадавшим, нападающие начали бить мужчину ногами и руками по голове и телу.

Мужчина потерял сознание и упал, а злоумышленники, испугавшись содеянного, подожгли мусор и матрац, на котором лежал пострадавший.

Уже на следующий день подозреваемые в убийстве были задержаны. Ими оказались двое мужчин 22-х и 30-ти лет. Сотрудники Индустриального отделения полиции установили, что один из мужчин был ранее судим за неуплату алиментов, а другой — за кражи, грабежи и мошенничества.

Оказалось, что умерший жил некоторое время в квартире одного из подозреваемых.

За умышленное убийство преступникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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