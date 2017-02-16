В Днепре избили известного местного адвоката

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Днепре на известного в городе адвоката Андрея Вербу в четверг было совершено нападение. Об этом сообщил сам пострадавший на своей странице в соцсети Facebook.

По словам адвоката, нападение произошло в 9.15 утра, нападавших было двое. Верба ожидает, что адвокатское сообщество и полиция отреагируют на происшествие.

Андрей Верба в Facebook Адвокат Андрей Верба после избиения

"Сегодня в 9:15 на меня было совершено нападение, которое я связываю со свой профессиональной деятельностью как адвоката. Нападавших было двое. После избиения передали что заказ от Лисиченко и Лекишвили. Надеюсь, что адвокатское сообщество и полиция отреагируют на этот беспредел!!" — сообщил адвокат.

Ранее сообщалось, что в Одессе был жестоко избит глава Раздельнянского районного совета Одесской области, руководитель Раздельнянской районной организации "Оппозиционного блока" Феликс Сигал.