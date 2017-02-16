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    Происшествия

    В Днепре избили известного местного адвоката

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (392)

    (обновлено: )8901
    По словам адвоката, нападение произошло в 9.15 утра, нападавших было двое. Андрей Верба ожидает, что адвокатское сообщество и полиция отреагируют на происшествие.
    Адвокат Андрей Верба
    Андрей Верба в Facebook

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Днепре на известного в городе адвоката Андрея Вербу в четверг было совершено нападение. Об этом сообщил сам пострадавший на своей странице в соцсети Facebook.

    По словам адвоката, нападение произошло в 9.15 утра, нападавших было двое. Верба ожидает, что адвокатское сообщество и полиция отреагируют на происшествие.

    Андрей Верба в Facebook
    Адвокат Андрей Верба после избиения

    "Сегодня в 9:15 на меня было совершено нападение, которое я связываю со свой профессиональной деятельностью как адвоката. Нападавших было двое. После избиения передали что заказ от Лисиченко и Лекишвили. Надеюсь, что адвокатское сообщество и полиция отреагируют на этот беспредел!!" — сообщил адвокат.

    Ранее сообщалось, что в Одессе был жестоко избит глава Раздельнянского районного совета Одесской области, руководитель Раздельнянской районной организации "Оппозиционного блока" Феликс Сигал.

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