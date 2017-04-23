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    Асад: Сирия и Россия ведут переговоры о новых поставках средств ПВО

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    По словам президента Сирии Башара Асада, Дамаск заинтересован в российских системах ПВО последнего поколения. Переговоры о поставках вооружений - "это часть ежедневных отношений между министерствами обороны РФ и Сирии".
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Сирия и РФ ведут переговоры о новых поставках вооружений, включая средства ПВО, Дамаск заинтересован в системах последнего поколения, заявил президент САР Башар Асад в интервью РИА Новости.

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    "Да, это всегда имеет место – до войны и во время нее. Конечно, нам нужно больше вооружений после войны и из-за их расходования, это часть ежедневных отношений между министерствами обороны РФ и Сирии", — сказал он, отвечая на вопрос, идут ли какие-то конкретные переговоры с РФ относительно покупки новых систем ПВО.

    Он также уточнил, что Дамаск заинтересован в системах ПВО последнего поколения.

    "Обычно мы всегда проявляем интерес к последнему поколению любой системы, но это зависит от их наличия, от политики поставщика — в данном случае РФ, от цен. Имеется много критериев, и это, конечно, зависит от технических характеристик, которые вам нужны, которые могут подойти для вашего типа войны, для вашей армии, вашего рельефа, есть много других критериев, относящихся к ПВО", — сообщил он.

    Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял, что на вооружении армия Сирии есть эффективные зенитные ракетные комплексы С-200, "Бук" и другие системы.

    В 2015 года в Сирию была доставлена новейшая зенитная ракетная система С-400, 2016 году в Тартус были переброшены батареи российской зенитной ракетной системы С-300.

    По словам Конашенкова, российская система ПВО в Сирии организована по принципу объектового прикрытия: ракетные системы ПВО С-400 и "Панцирь" прикрывают российскую авиагруппу на аэродроме "Хмеймим", а еще одна развернутая в Сирии группировка ПВО С-300 и "Панцирь" защищает пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ в Тартусе.

    Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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