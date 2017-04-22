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    ООН: сирийскому Идлибу грозит гумкатастрофа

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (252)

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    В ООН обеспокоены тем, что в Идлибе также начнутся тяжелые бои и безопасность мирного населения окажется под угрозой - наглядным примером этому послужили бои в Алеппо.
    Сирийские города после авианалета проправительственных ВВС
    REUTERS Ammar Abdullah

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Глава независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Пауло Серхио Пинейро заявил, что провинции Идлиб на севере Сирии грозит гуманитарная катастрофа, передает агенство Anadolu.

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    "Мы обеспокоены тем, что в Идлибе также начнутся тяжелые бои и безопасность мирного населения окажется под угрозой", — предупредил представитель ООН.

    По его словам, наглядным примером этому послужили бои в Алеппо. Пинейро напомнил, что после договоренности об эвакуации мирных жителей и бойцов оппозиции с восточных кварталов Алеппо, этот город покинули десятки тысяч человек.

    Также он заявил, что действия террористов "Фронта ан-Нусра" и ряда других радикальных группировок к западу от Алеппо могут усилить напряженность в регионе. 

    Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

    В ответ на химатаку США нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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