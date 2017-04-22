ООН: сирийскому Идлибу грозит гумкатастрофа

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Глава независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Пауло Серхио Пинейро заявил, что провинции Идлиб на севере Сирии грозит гуманитарная катастрофа, передает агенство Anadolu.

"Мы обеспокоены тем, что в Идлибе также начнутся тяжелые бои и безопасность мирного населения окажется под угрозой", — предупредил представитель ООН.

По его словам, наглядным примером этому послужили бои в Алеппо. Пинейро напомнил, что после договоренности об эвакуации мирных жителей и бойцов оппозиции с восточных кварталов Алеппо, этот город покинули десятки тысяч человек.

Также он заявил, что действия террористов "Фронта ан-Нусра" и ряда других радикальных группировок к западу от Алеппо могут усилить напряженность в регионе.

Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

В ответ на химатаку США нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.