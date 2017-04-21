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    В университетах Сирии открылись кафедры изучения русского языка

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    Посол Сирии в России Рияд Хаддад в Совете Федерации РФ сообщил, что по согласованию с президентом Башаром Асадом русский язык стал вторым языком в школах Сирии.
    Сирия. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Сирия открыла кафедры изучения русского языка во всех университетах страны, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в Совете Федерации РФ.

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    "Благодаря усилиям посольства Сирии в Москве, а также по согласованию с его превосходительством президентом Башаром Асадом русский язык стал вторым языком в школах Сирии. Мы открыли кафедры изучения русского языка во всех университетах страны. В школах изучение русского языка начинается с седьмого класса", — сказал дипломат.

    "Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии — это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за поддержку. Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. И не секрет, если я скажу, что дети президента учат сейчас русский язык", — сказал он.

    Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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