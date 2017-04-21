В университетах Сирии открылись кафедры изучения русского языка

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Сирия открыла кафедры изучения русского языка во всех университетах страны, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в Совете Федерации РФ.

"Благодаря усилиям посольства Сирии в Москве, а также по согласованию с его превосходительством президентом Башаром Асадом русский язык стал вторым языком в школах Сирии. Мы открыли кафедры изучения русского языка во всех университетах страны. В школах изучение русского языка начинается с седьмого класса", — сказал дипломат.

"Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии — это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за поддержку. Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. И не секрет, если я скажу, что дети президента учат сейчас русский язык", — сказал он.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.