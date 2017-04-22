"Столицу" ИГ в Сирии перенесли - СМИ

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" в Сирии в провинцию Дейр-эз-Зор из города Ракка. Об этом сообщает телеканал Fox News.

"На фоне участившихся авиаударов и давления с трех направлений со стороны сил Сирии, поддерживаемых США, ИГ фактически перенесли свою так называемую столицу в Сирии", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на военных.

По данным Fox News, в последние два месяца американские беспилотники зафиксировали, как сотни руководящих членов группировки покидают Ракку, двигаясь по направлению к городу Аль-Маядин вниз по течению реки Евфрат, на одном из берегов которой находится одноименная столица провинции.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.