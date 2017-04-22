наверх
22.04.201719:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    "Столицу" ИГ в Сирии перенесли - СМИ

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (612)

    (обновлено: )105
    Как сообщается, в последние два месяца американские беспилотники зафиксировали, как сотни руководящих членов группировки покидают Ракку, двигаясь по направлению к городу Аль-Маядин вниз по течению реки Евфрат.
    Боевик Исламского государства
    REUTERS Wsam Almokdad

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" в Сирии в провинцию Дейр-эз-Зор из города Ракка. Об этом сообщает телеканал Fox News.

    В Хомсе задержали смертницу около школы
    канал SANA на youtube
    В сирийском Хомсе задержали смертницу около школы

    "На фоне участившихся авиаударов и давления с трех направлений со стороны сил Сирии, поддерживаемых США, ИГ фактически перенесли свою так называемую столицу в Сирии", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на военных.

    По данным Fox News, в последние два месяца американские беспилотники зафиксировали, как сотни руководящих членов группировки покидают Ракку, двигаясь по направлению к городу Аль-Маядин вниз по течению реки Евфрат, на одном из берегов которой находится одноименная столица провинции.

    Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Перелома в суде
    Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов президента